Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Tätliche Auseinandersetzung

Boppard (ots)

Am Donnerstagabend 02.07.2020, gegen 18:45 Uhr, kam es auf dem Bahnhofsplatz in Boppard zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen Jugendlichen im Alter von 14-17 Jahren. Die vier identifizierten 14-16 Jahre alten Tatverdächtigen schlugen und traten gemeinsam auf das 17-jährige Opfer ein. Dabei wurde der Geschädigte u.a. mit einem Messer am Rücken verletzt. Hintergründe der Auseinandersetzung sind derzeit noch unklar. Die Ermittlungen in dieser Angelegenheit sind noch nicht abgeschlossen. Somit können zum jetzigen Zeitpunkt keine näheren Angaben gemacht werden.

