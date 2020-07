Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Verkehrsunfall auf der B 9, Mülheim-Kärlich, Höhe Schwimmbad

Koblenz (ots)

Am Montag, 13.07.2020, 15.04 Uhr, kam es auf der B 9, aus Richtung Bonn kommend, in Richtung Koblenz zu einem Verkehrsunfall. Der Fahrer eines beladenen Abschleppwagens kam dort nach rechts von der Fahrbahn ab und durchbrach die Leitplanke. Der Lkw kam in der Böschung auf dem Dach liegend zum Stillstand. Der Fahrer wurde leicht verletzt. Die B9 ist derzeit in Richtung Koblenz gesperrt. Rettungskräfte im Einsatz. Weitere Angaben können zum jetzigen Zeitpunkt nicht gemacht werden.

