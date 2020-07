Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Aufgefahren und abgehauen

Koblenz (ots)

Am Dienstag, 14.07.20, 06.30 Uhr, ereignete sich an der Einmündung Straßburger Straße / Neuendorfer Straße in Koblenz ein Verkehrsun-fall. Die Fahrerin eines schwarzen Toyota Yaris musste verkehrsbedingt an der Einmündung zur Neuendorfer Straße anhalten. Der Fahrer / die Fahrerin eines nachfolgenden Pkw bemerkte dies zu spät und fuhr auf den Toyota auf. Während die Geschädigte an den rechten Fahrbahnrand fuhr und anhielt, setzte der Unfallverursacher seine Fahrt fort. Hier ist nur bekannt, dass es sich um einen silberfarbenen Pkw, vermutlich Peugeot, handelte. An dem Yaris entstand ein Schaden von rund 2000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Koblenz 2, Telefon: 0261-1032911 in Verbindung zu setzen.

