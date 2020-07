Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Koblenzer Shisha-Bar Ziel von Einbrechern

Koblenz (ots)

In der Nacht zum Mittwoch, 15.07.2020, kam es zwischen 00.30 Uhr und 09.00 Uhr, zu einem Einbruch in die Shisha Bar am Florinsmarkt. Unbekannte Täter drangen gewaltsam in die Bar ein und brachen anschließend zwei Geldspielautomaten auf. Aus diesen wurde ein bislang unbekannter Bargeldbetrag gestohlen. Weiterhin kam es zum Diebstahl von zwei Shisha-Pfeifen. Hinweise nimmt die Kripo Koblenz unter der Telefonnummer: 0261-1032690 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Koblenz



Telefon: 0261-103-2013, Georg

E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.koblenz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell