Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Schuleinbruch

Lippstadt (ots)

Unbekannte Täter drangen in der Zeit zwischen Freitag (11. September), 13 Uhr, und Sonntag, 7 Uhr, in eine Schule am Dusternweg ein. Um in das Gebäude zu gelangen hebelten sie eine Tür auf. Ob etwas bei dem Einbruch entwendet worden ist, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenerstattung noch nicht fest. Zeugen, die Angaben zu dem Einbruch machen können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 02941-91000 zu melden. (reh)

