Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: Pressemitteilung des PK Bad Zwischenahn: Festnahme und Untersuchungshaft nach Wohnungseinbruch in Edewecht

Oldenburg (ots)

Am Freitagnachmittag, gegen 17.00 Uhr, kam es in Edewecht, Hauptstraße, zu einem sogenannten Tageswohnungseinbruch. Eine Fensterscheibe war eingeworfen worden und mindestens ein Täter hatte sich so Zugang zu dem Haus verschafft. Daraus wurde nach bisherigen Erkenntnissen ein geringer Bargeldbetrag entwendet.

Die geschädigte Hausbewohnerin sah einen Tatverdächtigen im Garten, der zunächst fliehen konnte. Ein weiterer Tatverdächtiger wurde vor dem Haus von ihrem Sohn angetroffen. Dieser Verdächtige wurde von der hinzugerufenen Polizei festgenommen. Bei ihm handelt es sich um einen wohnungslosen 28-jährigen polnischen Staatsangehörigen. Er war bereits mittags bei einem Ladendiebstahl in einem Edewechter Verbrauchermarkt angetroffen worden.

Der zweite Tatverdächtige konnte unmittelbar nach der ersten Festnahme im Rahmen der Fahndung in Edewecht festgestellt und ebenfalls festgenommen werden. Bei ihm handelt es sich um einen 41-jährigen polnischen Staatsangehörigen, der auch nicht über einen festen Wohnsitz in Deutschland verfügt.

Gegen beide Tatverdächtige werden zurzeit Verfahren wegen weiterer Straftaten geführt. Die Ermittlungen dauern an.

Beide Tatverdächtige sind heute beim Amtsgericht Oldenburg einer Richterin vorgeführt worden. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Oldenburg ist Haftbefehl gegen die Tatverdächtigen erlassen worden. Sie wurden in eine JVA eingeliefert.

