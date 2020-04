Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Verkehrsunfall in Bookholzberg

Delmenhorst (ots)

Am 15.04.2020, gegen 12:45 Uhr kam es in Ganderkesee OT Bookholzberg auf der Nutzhorner Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 26-jähriger aus Delmenhorst mit seinem Pkw aus bisher ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam. Das Fahrzeug prallte gegen einen Lichtmast- und Ampelmast sowie einen Stromverteilerkasten. Hierdurch kam es zu einem kurzzeitigen Stromausfall in diesem Bereich. Der vermutlich leicht verletzte Fahrzeugführer wurde in ein Krankenhaus verbracht, wo ihm auf Grund richterlicher Anordnung eine Blutprobe entnommen wurde. Es werden weitere Ermittlungen zur Unfallursache geführt.

