Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: LK Oldenburg: Balkonbrand in Wildeshausen

Delmenhorst (ots)

Über den Notruf der Feuerwehr wurde am Mittwoch, 15. April 2020, gegen 06:20 Uhr ein Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in der Straße 'Lange Wand' in Wildeshausen gemeldet. Beim Brandentdecker handelte es sich um einen Hausbewohner, der am frühen Morgen von der Arbeit nach Hause kam und Rauch aus einer Wohnung im Dachgeschoss wahrnehmen konnte.

Zunächst trafen Beamte der Polizei Wildeshausen am Brandort ein. Sofort wurde mit Räumungsmaßnahmen begonnen. In der vom Brand betroffenen Wohnung wurden zwei Männer, 47 und 55 Jahre alt, angetroffen. Sie waren unverletzt. Dort konnte der Brand auch schnell lokalisiert werden. Auf dem Balkon der Wohnung qualmte und glühte noch ein Plastikeimer, der von den Beamten mit einem Feuerlöscher abgelöscht wurde.

Die alarmierten Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren aus Wildeshausen (25 Kameraden) und Düngstrup (10) mussten keine Löscharbeiten mehr durchführen.

Weshalb der Plastikeimer in Brand geraten ist, steht noch nicht fest.

