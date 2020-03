Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Landstraße nach Unfall gesperrt - eine Verletzte

Dormagen-Horrem (ots)

Am Freitagmorgen (6.3.), gegen 08:15 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall in Horrem, bei dem eine Autofahrerin Verletzungen erlitt.

Nach bisherigen Informationen kam ein Lkw von der Autobahn 57 und beabsichtigte, nach links auf die Provinzialstraße (Landstraße 280) abzubiegen. Zur gleichen Zeit befuhr ein Opel die "Alte Heerstraße" in Richtung Autobahn. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Die Frau am Steuer des Opels erlitt Verletzungen. Sie wurde mit einem Rettungswagen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei sperrte die Kreuzung für die Dauer der Unfallaufnahme. Die Maßnahmen wurden durch das Zentrale Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei im Rhein-Kreis Neuss unterstützt.

Ein Abschleppunternehmen musste beide Fahrzeuge von der Unfallstelle entfernen, da sie nicht mehr fahrbereit waren. Die Feuerwehr band auslaufende Betriebsmittel ab. Die Straßensperrung konnte gegen 10:20 Uhr aufgehoben werden.

