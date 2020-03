Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Verkehrsunfall mit Bus und Straßenbahn - keine Verletzten

Neuss-Innenstadt (ots)

Am Donnerstagmittag (5.3.) kam es zu einem Unfall in der Innenstadt, der zu enormen Verkehrsstörungen führte.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei befuhr eine Straßenbahn, gegen 13:30 Uhr, die Niederstraße aus Richtung Büchel kommend in Richtung Bahnhof. Zeitgleich war ein Linienbus auf der Niederstraße in entgegengesetzter Richtung unterwegs. Der Bus beabsichtigte, nach rechts auf den Hamtorwall abzubiegen. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch am Bus und an der Straßenbahn Sachschaden entstand. Beide Fahrzeuge blieben fahrbereit. Verletzt wurde niemand.

Aufgrund der Unfallsituation kam es zu Verkehrsstörungen im Bereich der Innenstadt.

