Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - E-Bikefahrerin durch Sturz leicht verletzt

Gronau (ots)

Leichte Verletzungen hat sich eine 77-jährige E-Bikefahrerin am Mittwoch bei einem Sturz in Gronau zugezogen. Die Niederländerin befuhr gegen 10.30 Uhr den Radweg der Overdinkelstraße in Richtung Niederlande. In Höhe des Kindergartens rutschte das Rad und die Fahrerin stürzte zu Boden. Rettungskräfte brachten die Leichtverletzte in ein Krankenhaus.

