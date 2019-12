Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Einbruch in Einfamilienhaus

Gronau (ots)

Mit einem Werkzeug haben unbekannte Täter den Wintergarten eines Einfamilienhauses aufgehebelt und sich so Zugang zum Gebäude an der Iltisstraße verschafft. Zum Diebesgut können derzeit keine genauen Angaben gemacht werden. Der Einbruch ereignete sich in der Zeit zwischen Dienstag, 11.00 Uhr, und Mittwoch, 10.00 Uhr. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Ahaus entgegen: Tel. (02561) 9260.

