Einen Sachschaden in Höhe von circa 7.500 Euro hat am Mittwoch ein 32-jähriger Autofahrer bei einem Verkehrsunfall verursacht. Der Gronauer befuhr die Vereinsstraße in Richtung Overdinkel und wollte nach links auf den Parkplatz eines Verbrauchermarktes abbiegen. Hierbei stieß er mit einem entgegenkommenden Pkw einer 43-jährigen Gronauerin zusammen. Polizeibeamten stellten bei einer Führerscheinüberprüfung fest, dass der Unfallverursacher bereits zum zweiten Mal alkoholisiert einen Unfall verursacht hatte und nicht im Besitz eines gültigen Führerscheins ist. Ein Arzt entnahm dem Fahrer eine Blutprobe, um den Alkoholkonsum exakt nachweisen zu können. Die Beamten untersagten die Weiterfahrt und leiteten Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Fahren ohne Fahrerlaubnis ein. Der Fahrzeughalter muss sich ebenfalls mit den Konsequenzen einer Strafanzeige auseinandersetzen, da er zugelassen hatte, dass sein Auto alkoholisiert geführt wurde.

