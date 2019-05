Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Behelmte Diebe erbeuten Bargeld und Lebensmittel

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

Nach einem Geldkassettenaufbruch und einem Lebensmitteldiebstahl am frühen Montagmorgen, 27. Mai, an der Straße Geinegge sucht die Polizei zwei behelmte Diebe. Die Unbekannten betraten gegen 0.55 Uhr einen Selbstbedienungsladen. Beide hatten Motorradhelme auf. Im Laden brachen sie eine Geldkassette auf und stahlen Bargeld. Zudem nahmen die Täter noch Lebensmittel mit. Ein Gesuchter ist 1,75 Meter bis 1,80 Meter groß, 18 bis 22 Jahre alt, trug eine hellblaue Jeans, einen grauen Nike-Pullover und schwarze Sportschuhe. Der andere Dieb ist ebenfalls 1,75 Meter bis 1,80 Meter groß und 18 bis 22 Jahre alt. Er hatte eine schwarze Regenjacke, eine graue Jeans und schwarze Nike-Sportschuhe an. Hinweise nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 entgegen. (cg)

