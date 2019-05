Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Randalierer auf stillgelegtem Zechengelände erwischt

Hamm-Pelkum (ots)

Mit einem Strafverfahren wegen Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch müssen jetzt fünf Männer im Alter von 17 bis 51 Jahren rechnen, nachdem sie am Samstag, 25. Mai, in eine Werkstatthalle der stillgelegten Zeche Heinrich-Robert eingedrungen sind und dort einen geschätzten Sachschaden von 10000 Euro verursacht haben. Gegen 16.45 Uhr alarmierte ein Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes die Polizei. Er hatte auf einer Überwachungskamera verdächtige Personen auf dem Zechengelände bemerkt. Die Jugendlichen beziehungsweise Männer aus Bottrop und Gladbeck suchten eine Werkstatthalle auf und entleerten im Gebäude mehrere Feuerlöscher. Dabei entstand der hohe Sachschaden. Die Polizisten trafen die Randalierer in der Halle an und nahmen sie mit zur Wache. Hier mussten sie sich erkennungsdienstlich behandeln lassen. Zudem stellten die Beamten ihre Handys sicher. Anschließend wurden die Männer wieder auf freien Fuß gesetzt. (cg)

