Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: ++Schwerer Unfall auf A 28 bei Bad Zwischenahn - Kradfahrer stürzt bei Tempo 170++

Oldenburg (ots)

Am Freitag, den 17.07.2020 befuhr ein 50jähriger Mann aus Buxtehude mit seinem Motorrad die BAB 28 Richtung Bremen. Zwischen den Anschlussstellen Bad Zwischenahn-West und Zwischenahner Meer verlor er auf dem Überholfahrstreifen ca. bei Tempo 170 km/h aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Krad und stürzte. Hierbei zog er sich schwere, aber nicht lebensbedrohliche Verletzungen zu. Das Krad schleuderte in die Schutzplanken. Vor Ort wurde der Verletzte von Ersthelfern, Zeugen und einem zufällig hinzukommenden Arzt vorbildlich versorgt. Die Rettungsgasse wurde ebenso vorbildlich gebildet, so dass u.a. ein eingesetzter Rettungswagen die Unfallstelle zügig erreichen und den Schwerverletzten in ein Oldenburger Krankenhaus verbringen konnte. Für die Dauer der Rettungsmaßnahmen und das Abschleppen des Motorrades wurde die Autobahn für eine knappe halbe Stunde gesperrt. Es kam zu einem geringen Rückstau, der im Anschluss an der Unfallstelle vorbeigeführt werden konnte. Der Gesamtschaden wird auf ca. 10.000 EUR geschätzt. (807776)

