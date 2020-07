Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ 24-Jähriger nach versuchtem Raub vorläufig festgenommen +++

Oldenburg (ots)

Nach dem versuchten Raub zweier E-Scooter konnte die Polizei am Mittwoch einen 24-jährigen Tatverdächtigen vorläufig festnehmen. Der Mann soll noch heute einem Richter vorgeführt werden.

Die Mitarbeiterin eines Geschäfts am Klingenbergplatz hatte die Beamten gegen 16.30 Uhr alarmiert. Ihren Angaben zufolge hatte sie kurz zuvor beobachtet, wie ein Mann sich mit einem Cuttermesser an zwei Scootern zu schaffen machte, die vor dem Geschäft mit einem Kabelschloss zusammengeschlossen worden waren. Offenbar habe der Unbekannte zu diesem Zeitpunkt versucht, die Scooter zu entwenden. Die 52-jährige Zeugin sei daraufhin nach draußen gegangen und habe den mutmaßlichen Dieb angesprochen. Dieser sei dann mit dem Messer in der Hand auf die Zeugin zugelaufen, woraufhin die 52-jährige sich im Geschäft wieder in Sicherheit gebracht habe. Als sie kurz darauf nochmals nach draußen ging, habe der Unbekannte sie erneut bedroht.

Schließlich habe der Mann einen Helm aufgesetzt und sei mit einem Kleinkraftrad geflüchtet. Die E-Scooter habe er zurückgelassen.

Im Rahmen der Fahndung konnten die Beamten schließlich ermitteln, dass sich der Tatverdächtige in der Wohnung einer Bekannten in der Stralsunder Straße aufhalten würde. Da die Wohnungstür auf Klingeln nicht geöffnet wurde, erließ ein Richter auf Antrag der Staatsanwaltschaft Oldenburg einen Beschluss zur Durchsuchung der Wohnung. Die Beamten öffneten daraufhin gewaltsam die Wohnungstür und trafen den Gesuchten in der Küche an. Der Mann wurde vorläufig festgenommen. Bei den Ermittlungen gegen den 24-Jährigen stellten die Beamten fest, dass der vom Tatverdächtigen benutzte Roller im Juni in der Klingenbergstraße entwendet worden war. Dem Mann wird zudem vorgeworfen, Manipulationen am Versicherungskennzeichen vorgenommen zu haben. Darüber hinaus besitzt der 24-Jährige nicht die erforderliche Fahrerlaubnis.

Die Ermittlungen gegen den Tatverdächtigen, der derzeit keinen festen Wohnsitz hat, werden fortgesetzt. (797961)

