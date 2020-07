Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Exhibitionist am Bloherfelder Teich ++++

Oldenburg (ots)

Bereits am Montagabend hat ein unbekannter Exhibitionist am Bloherfelder Teich eine 17-Jährige belästigt. Die Tat ist am Dienstag bei der Polizei angezeigt worden.

Die Jugendliche war am Montag gegen 22.30 Uhr mit ihrem Fahrrad auf dem Radweg in Höhe des Gymnasiums Eversten in Richtung Kennedystraße unterwegs. In der Nähe eines Fußwegs zum Schulgelände sei ihren Angaben zufolge ein unbekannter Mann auf den Weg gesprungen und habe sich der Jugendlichen mit heruntergelassener Hose präsentiert. Die 17-Jährige habe kurz abbremsen müssen, sei dann aber weiter zu ihrer Wohnanschrift gefahren.

Den Beamten gegenüber beschrieb sie den Mann als etwa 20- bis 30-jährig und schlank. Er soll 1,80 bis 1,90 Meter groß gewesen sein.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und hofft auf Hinweise von Zeugen. Wer den Mann gesehen hat oder sonstige Angaben zu dem Vorfall machen kann, wird um Kontaktaufnahme unter der Telefonnummer 0441/790-4115 gebeten. (790825)

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

Pressestelle

Stephan Klatte

Telefon: 0441 790 4004

E-Mail: pressestelle@pi-ol.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_olden

burg_stadt_ammerland





https://twitter.com/polizei_ol

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell