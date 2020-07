Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Diebstahl von Kompletträdern +++

Oldenburg (ots)

Vom Gelände eines Autohauses an der Rudolf-Diesel-Straße sind am vergangenen Wochenende vier Reifen entwendet worden.

In der Zeit zwischen Freitag, 18 Uhr, und Montag, 15 Uhr, hatten die Diebe zunächst die Heck- und eine Seitenscheibe eines auf dem Gelände abgestellten VW Passat aufgehebelt, so dass das Glas zersprang. Im Fahrzeug legten die Unbekannten die Rückbank um und gelangten so an einen kompletten Satz Reifen mit Felgen, der im Kofferaum des Fahrzeugs deponiert war.

Mit ihrer Beute konnten die Diebe unerkannt flüchten. Hinweise möglicher Zeugen werden von der Polizei unter der Telefonnummer 0441/790-4115 entgegen genommen. (786849)

