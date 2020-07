Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Einbruch in Firma an der Gutenbergstraße +++

Oldenburg (ots)

Bei einem Einbruch in ein Firmengebäude an der Gutenbergstraße ist am vergangenen Wochenende ein Schaden von mehreren Tausend Euro entstanden.

Unbekannte Täter haben nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei in der Zeit zwischen Freitagabend und Montagmorgen (6.20 Uhr) mit einem Stein die Fensterscheibe zu einem Besprechungsraum der Firma eingeschlagen und anschließend das Fenster geöffnet. Aus dem Raum entwendeten die Diebe einen Fernseher sowie Videotechnik im Gesamtwert von etwa 4000 Euro. Die Täter konnten nach der Tat unerkannt flüchten.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0441/790-4115 entgegen. (783660)

