Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Verkehrsunfallflucht im Stadtgebiet, Zeugenaufruf +++

Oldenburg (ots)

Eine Verkehrsunfallflucht wurde der Polizei am heutigen Samstagmorgen, den 11.07.2020, gegen 06:00 Uhr gemeldet: Zwei auf dem Parkstreifen der Straße An den Voßbergen in Höhe der Hausnummern 62-64 ordnungsgemäß hintereinander abgestellte Pkw (Mercedes und Hyundai) wurden in der Nacht von Freitag, 10.07.20, 23:00 Uhr auf Samstag, 11.07.20, 06:00 Uhr, durch ein derzeit unbekanntes Fahrzeug touchiert. Hierdurch wurden die Pkw erheblich an den linken, zur Fahrbahn gelegenen Fahrzeugseiten beschädigt. Bei einem beteiligten Pkw war eine der Achsen durch den Aufprall derart in Mitleidenschaft gezogen, dass eine Weiterfahrt unmöglich war. Der oder die verantwortliche Fahrzeugführer/-in verließ unerlaubt den Unfallort und verursachte an den Pkw einen hohen Sachschaden von mindestens 5.500EUR. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise zum Verkehrsunfallgeschehen geben können. Diese werden gebeten, sich mit der Polizei unter Tel. 0441/790-4115 in Verbindung zu setzen (777949).

