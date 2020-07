Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Schwerer Verkehrsunfall zwischen Pkw und Fußgänger +++ +++ Sachbeschädigung an Lichtsignalanlagen +++ +++ Brand eines Papiercontainers +++

Oldenburg (ots)

+++ Schwerer Verkehrsunfall zwischen Pkw und Fußgänger +++ Am Freitag, den 10.07.2020, befährt der Führer eines Pkw BMW gegen 22:30 Uhr die Straße Damm in Fahrtrichtung Westfalendamm. Plötzlich und unvermittelt betritt nach derzeitigem Ermittlungsstand ein auf dem stadtauswärts führenden Geh- und Radweg befindlicher Fußgänger die Fahrbahn, wird durch den vorbeifahrenden Pkw erfasst und kommt schwerverletzt bewusstlos auf der Gegenfahrbahn zum Liegen. Der Fußgänger wird durch Rettungskräfte einem städtischen Krankenhaus zugeführt. Nach bisherigen Erkenntnissen war der Fußgänger zur Unfallzeit erheblich alkoholisiert. Die Ermittlungen dauern an. (777189) +++ Sachbeschädigung an Lichtsignalanlagen +++ Zeugen meldeten der Polizei am Samstagmorgen, den 11.07.2020, gegen 3:45 Uhr mehrere junge Erwachsene, die im Bereich der Einmündung Eichenstraße / Blücherstraße / Osterkampsweg randalieren sollten. Die eingesetzten Beamten trafen daraufhin auf vier männliche Personen, die offenbar insgesamt fünf Ampelschirme der an der Kreuzung befindlichen Lichtsignalanlagen mutwillig durch Abreißen beschädigten. Die Polizei schätzt den Schaden auf 500EUR. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet. (777672) +++ Brand eines Papiercontainers +++ Ebenfalls am Samstagmorgen, 03:28 Uhr, wurden Polizei und Feuerwehr zu einem Papiercontainerbrand auf einem Schulgelände an der Feststraße entsandt. Durch die eintreffenden Kräfte konnte nur noch ein heruntergebrannter Papiercontainer festgestellt werden. Durch die starke Hitzeentwicklung wurden zwei weitere Mülltonnen sowie ein Baum beschädigt. Die Polizei schließt ein Fremdverschulden derzeit nicht aus. (777698) Zeugen zu allen genannten Vorfällen werden gebeten, sich mit der Polizei unter Tel. 0441/790-4115 in Verbindung zu setzen.

