POL-RT: Verkehrsunfälle, Erneuter Pkw-Aufbruch in Tübingen

Tübingen (TÜ): Fußgängerin angefahren

Leichte Verletzungen hat eine Fußgängerin bei einem Verkehrsunfall am Montagvormittag erlitten. Ein 71-Jähriger war um 11.45 Uhr mit seinem Mazda von einem Parkplatz eines Geldinstituts herkommend in Richtung Herrenberger Straße unterwegs. Hierbei übersah der Fahrer eine von rechts auf dem Gehweg herlaufende, 39 Jahre alte Fußgängerin. Sie wurde von der Stoßstange erfasst und musste vom Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung in eine Klinik gebracht werden. (ms)

Tübingen (TÜ): Gelegenheit macht Diebe - Erneuter Pkw-Aufbruch

Zum wiederholten Mal hat ein Pkw-Aufbrecher am Montag in der Tübinger Innenstadt zugeschlagen (siehe Pressemitteilung vom 31.01.2020/11.52 Uhr). Der Unbekannte entdeckte in der Zeit von 16 Uhr bis 19 Uhr eine blaue Ledertasche auf dem Beifahrersitz eines VW in der Gerstenmühlstraße. Daraufhin schlug er die Scheibe der Beifahrertür ein und schnappte sich die Tasche im Wert von etwa 100 Euro. (ms)

Kusterdingen (TÜ): Vorfahrt nicht beachtet

Ein Schaden in Höhe von etwa 14.000 Euro ist bei einer Vorfahrtsmissachtung am Montagnachmittag in Kusterdingen entstanden. Ein 69-Jähriger wollte um 15.15 Uhr mit seinem BMW von der Karlstraße nach links in die Marktstraße abbiegen. Hierbei übersah er den von rechts kommenden, vorfahrtsberechtigten Audi einer 44 Jahre alten Frau, welche die Kreuzung geradeaus überqueren wollte. Der BMW prallte mit seinem vorderen rechten Kotflügel gegen die vordere linke Seite des Audi. Dieser wurde hierdurch von der Fahrbahn abgewiesen und kam in einer Hecke zum Stehen. Das Auto des Mannes musste abgeschleppt werden. (ms)

Albstadt (ZAK): Über Verkehrsinsel gefahren

Nicht angepasste Geschwindigkeit an die schneebedeckte Fahrbahn ist die Ursache für einen Verkehrsunfall, der sich am Dienstagmorgen in Ebingen ereignet hat. Ein 26-Jähriger war kurz nach sieben Uhr mit einem VW auf der Truchtelfinger Straße in Richtung Konrad-Adenauer-Straße unterwegs. Vor dem Kreisverkehr auf Höhe eines Schnellrestaurants verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der VW-Lenker überfuhr zunächst eine Verkehrsinsel und erfasste frontal ein darauf befestigtes Verkehrszeichen. Im Anschluss rutschte er links an der Insel des dortigen Kreisverkehrs vorbei und kam auf dem linksseitigen Seitenstreifen des Gegenverkehrs zum Stehen. Glücklicherweise kam es zu keinem Zusammenstoß mit einem anderen Fahrzeug. Durch den Aufprall mit dem Verkehrszeichen wurde sein Wagen jedoch so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Der Schaden kann noch nicht beziffert werden. Da Öl ausgelaufen war, rückte die Feuerwehr zum Abstreuen an die Unfallstelle aus. (ms)

