Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: 60-Jähriger nach versuchtem Tötungsdelikt in Untersuchungshaft Nachtrag zur Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Hechingen und des Polizeipräsidiums Reutlingen vom 03.02.2020

14.00 Uhr

Reutlingen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Hechingen und des Polizeipräsidiums Reutlingen

Hechingen (ZAK):

Der 60-jährige Mann, der, wie bereits berichtet, am Sonntag nach einem versuchten Tötungsdelikt und einer versuchten schweren Brandstiftung in Hechingen vorläufig festgenommen worden ist, befindet sich zwischenzeitlich in Untersuchungshaft.

Der polizeibekannte Tatverdächtige wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hechingen am Montagnachmittag beim Amtsgericht Hechingen dem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ den beantragten Haftbefehl und setzte ihn in Vollzug. (rsh)

Rückfragen bitte an:

Björn Reusch (rsh), Tel. 07121/942-1100;



StA Dr. Wissmann, Tel. 07471/944-223 oder

philipp.wissmann@stahechingen.justiz.bwl.de





Polizeipräsidium Reutlingen

Telefon: 07121 942-0

E-Mail: reutlingen.pp.pressestelle@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell