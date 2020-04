Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Oppenau, Lierbach - Polizeihubschrauber entdeckt Feuer im Wald

Oppenau (ots)

Nachdem die Besatzung eines Polizeihubschraubers am Dienstagnachmittag gegen 17 Uhr einen Brand in einem Wald bei Lierbach festgestellt hatte, wurden deren Kollegen am des Polizeipostens Oberkirch und die Wehrleute der Feuerwehr Oppenau alarmiert. Wie sich herausstellte hatte ein Waldbesitzer Holzabfall und Heckenschnitt verbrannt, was durch die Feuerwehr aufgrund der hohen Waldbrandgefahr gelöscht werden musste.

/rs

