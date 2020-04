Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: BAB 5, Rastatt

Baden-Baden - mehrere Unfälle!

Offenburg (ots)

Presse-update / Abschlussmeldung

Unmittelbar nach der Anschlußstelle Rastatt-Nord durchbrach gegen 16.00 Uhr der Führer eines Lkw die Betonabsperrung einer Baustellenabsicherung und stellte sich quer. Da Trümmerteile auf allen drei Richtungsfahrbahnen verteilt lagen, musste die BAB 5 in Richtung Süden voll gesperrt werden. Da sich der Verkehr von Karlsruhe kommend bis zu 12 km Länge aufstaute, wurde an der Anschlußstelle Rastatt-Nord eine Ausleitung eingerichtet. Ab 18.00 Uhr wurde der linke Fahrstreifen wieder geöffnet, um den Verkehr an der Unfallörtlichkeit vorbei zu leiten. Die Bergungs- und Reinigungsarbeiten werden noch mehrere Stunden in Anspruch nehmen. Bei dem Unfall wurde der Führer des Lkw leicht verletzt, weshalb er das ortsnahe Klinikum noch am Abend wieder verlassen konnte. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 150.000 Euro geschätzt.

Auf der Gegenfahrbahn in Höhe Sandweier kam es gegen 16.15 Uhr zu zwei weiteren Unfällen mit insgesamt fünf beteiligten Fahrzeugen. Nicht angepasste Geschwindigkeit bzw. zu geringer Sicherheitsabstand dürfte Ursache für die beiden Unfälle gewesen sein. Bis gegen 17.30 Uhr war die Autobahn in Richtung Karlsruhe voll gesperrt. Ab 18.15 Uhr wurde der Verkehr auf dem rechten Fahrstreifen an der Unfallstelle vorbeigeführt. Gegen 19.30 Uhr hatte sich der Stau komplett aufgelöst. Die Bilanz dieses Verkehrsunfalles: zwei leicht verletzte Fahrzeugführer und ein Gesamtschaden von ca. 100.000 Euro.

/CLF

Ursprungsmeldung

POL-OG: Rastatt, A5 - Mehrere Unfälle

Rastatt Kurz nach 16 Uhr kam es auf der A5 zwischen den Anschlussstellen Rastatt-Nord und Rastatt-Süd zu einem Verkehrsunfall. Aus bislang ungeklärten Gründen ist nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei ein Sattelzug in eine Baustellenabsicherung gefahren. Verletzt wurde nach derzeitigem Sachstand niemand. Aufgrund des querstehenden Lkw und umherliegender Teile ist die Autobahn in Fahrtrichtung Süden derzeit voll gesperrt. Auf der Gegenfahrbahn kam es kurz darauf zu einem weiteren Unfall mit mindestens vier beteiligten Fahrzeugen. Das Ausmaß ist derzeit unbekannt. /ag

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 210

E-Mail: offenburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell