Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Elchesheim-Illingen - Zu spät erkannt

Elchesheim-Illingen (ots)

Offenbar erkannte der Lenker eines Audi am Montagvormittag zu spät, dass der vor ihm fahrende Sprinter-Fahrer halten wollte und fuhr ihm auf. Beide waren gegen 11:15 Uhr auf der L78 A unterwegs, als der Lenker des Mercedes-Sprinter einer Opel-Fahrerin helfen wollte. Diese hatte ihren Wagen zuvor aufgrund einer Panne am Straßenrand gestoppt und die Warnblinkanlage eingeschaltet, ein Warndreieck hatte sie allerdings nicht aufgestellt. Weil Betriebsflüssigkeiten aus dem Opel ausliefen, wurden Wehrleute aus Elchesheim-Illingen hinzugerufen. Der Sachschaden am Audi und Mercedes werden auf 10.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand.

