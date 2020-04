Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Oberkirch, Ödsbach - In Brand geraten

Offenburg (ots)

Eine Zeugin entdeckte am Montagnachmittag in der Straße 'Alm' den Brand von Reisig und anschließend den eines Anhängers. Sie alarmierte über den Notruf Wehrleute aus Oberkirch und Ödsbach sowie Beamte des Polizeireviers Achern/Oberkirch. Nach bisherigen Feststellungen griff das Feuer gegen 16:30 Uhr offenbar unabsichtlich auf einen mutmaßlich zu nah am Feuer geparkten Hänger über, welcher durch die Flammen beschädigt wurde. Die hinzugerufenen Wehrleute konnten die Flammen löschen.

