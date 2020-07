Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Schwerer Verkehrsunfall auf Nordmoslesfehner Straße +++

Oldenburg (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Nordmoslesfehner Stra0e (B 401) ist am Sonntagnachmittag ein 61-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt worden.

Der 57-jährige Fahrer eines Skoda war zunächst von Oldenburg kommend in Fahrtrichtung Edewecht unterwegs. Gegen 16 Uhr wollte der Saterländer in einer Grundstückszufahrt wenden, um wieder nach Oldenburg zurückzufahren. Als er sich wieder in den fließenden Verkehr einfädelte und beschleunigte, missachtete er nach bisherigem Ermittlungsstand die Vorfahrt des Motorrradfahrers, der ebenfalls auf der B 401 in Richtung Oldenburg fuhr. Der Garreler konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen konnte und fuhr auf den Skoda auf.

Dabei stürzte der 61-Jährige von seinem Krad und musste mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Das Motorrad sowie der Skoda wurden erheblich beschädigt.

Der Unfalldienst der Polizei ist unter der Telefonnummer 0441/790-4115 für Zeugenhinweise erreichbar. (781703)

