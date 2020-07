Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Verletzte nach Verkehrsunfällen +++

Oldenburg (ots)

Auf der Wilhelmshavener Heerstraße kam es am Dienstag zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Autofahrerinnen leicht verletzt wurden:

Um 13.15 Uhr wollte die 51-jährige Fahrerin eines VW Polo von der Wilhelmshavener Heerstraße nach links in den Langenweg abbiegen. Dabei missachtete sie offenbar die Vorfahrt einer 60-Jährigen, die mit einem VW Golf in Fahrtrichtung Oldenburg fuhr. Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision beider Fahrzeuge; der Golf wurde durch die Wucht des Aufpralls gegen einen Ampelmast geschoben. Beide Frauen mussten mit leichten Verletzungen in Krankenhäuser gebracht werden. Die Ampelanlage sowie beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt. Es kam vorübergehend zum Ausfall der Ampel; die beiden Autos mussten abgeschleppt werden. (792164)

Bei einem Auffahrunfall auf dem Marschweg wurde am Dienstag um 17.35 Uhr ein 26-Jähriger leicht verletzt. Zu dem Unfall war es gekommen, nachdem sich der Verkehr auf dem Marschweg in Richtung Sodenstich staute. Als der 26-jährige Mercedesfahrer bremsen musste, erkannte ein 27-Jähriger mit seinem VW Touran die Situation zu spät und fuhr von hinten auf den Mercedes auf. Der Mercedes wurde wiederum auf den vor ihm stehenden Volvo eines 80-Jährigen geschoben. Alle drei Fahrzeuge wurden bei dem Unfall beschädigt. (792659)

Der Unfalldienst der Polizei ist für Hinweise von Zeugen unter der Telefonnummer 0441/790-4115 erreichbar.

