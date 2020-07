Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Motorradfahrer schwer verletzt +++

Oldenburg (ots)

Ein 22-jähriger Motorradfahrer ist am Donnerstagabend bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Der Oldenburger befuhr um 21.45 Uhr die Straße Am Stadtmuseum in Richtung Pferdemarkt. Zeugenaussagen zufolge habe er mit seiner Kawasaki zunächst einen auf dem linken Fahrstreifen fahrenden Seat rechts überholt. Anschließend sei er vor dem Seat auf den linken Fahrstreifen gewechselt, um einen rechts fahrenden VW Golf überholen zu können. Dabei habe der 22-Jährige die Kontrolle über das Motorrad verloren und sei gestürzt. Zu einer Kollision mit einem der beteiligten Autos sei es nicht gekommen. Der Motorradfahrer sei nach seinem Sturz noch einige Meter über die Fahrbahn gerutscht und schließlich vor einem Bordstein liegen geblieben. Er musste mit seinen schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert werden. (803213)

+

Leichte Verletzungen erlitt am Donnerstag eine 69-jährige Radfahrerin bei einem Verkehrsunfall an der Lambertistraße: Gegen 8.30 Uhr wollte der 58-jährige Fahrer eines Toyota von der Lambertistraße nach links in die Nadorster Straße einbiegen. Im Einmündungsbereich kam es dabei zum Zusammenstoß mit der Radfahrerin, die bei Grün die Nadorster Straße in Richtung Lambertistraße überqueren wollte. Die Oldenburgerin stürzte und wurde am Fuß verletzt. (799570)

+

Am Kreisverkehr im Posthalterweg kam es gegen 14 Uhr zu einem weiteren Unfall, bei dem eine Radfahrerin verletzt wurde: Eine 18-jährige Autofahrerin wollte mit ihrem Fiat in den Kreisverkehr einfahren, missachtete dabei jedoch die Vorfahrt der 59-jährigen Radfahrerin, die den Posthalterweg unmittelbar vor dem Kreisverkehr überquerte. Es kam zum Zusammenstoß, wobei die Fahrradfahrerin stürzte. (801920)

Der Unfalldienst der Polizei ist für Hinweise von Zeugen unter der Telefonnummer 0441/790-4115 erreichbar.

