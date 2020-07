Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: In die Kasse gegriffen und geflüchtet - Zeugen gesucht

Stuttgart-Feuerbach (ots)

Ein unbekannter Mann hat am Dienstagabend (14.07.2020) mehrere Hundert Euro Bargeld aus einer Kasse gestohlen und ist im Anschluss unerkannt geflüchtet. Ein 20-jähriger Mitarbeiter kassierte gegen 17.30 Uhr in einem Discounter an der Thomas-Mann-Straße einen Kunden, als sich der Täter aus bislang unbekannter Richtung näherte. Er griff in die offene Kasse, erbeutete rund 700 Euro und rannte im Anschluss aus dem Laden. Der Kassierer verfolgte den Dieb über den Einsiedelweg in Richtung Triebweg und verlor ihn kurz vor der Haltestelle Föhrich aus den Augen. Der Mann soll 178 Zentimeter groß und höchstens 20 Jahre alt gewesen sein. Er hatte eine schlanke Statur, kurze hellbraune Haare und einen leicht dunklen Teint. Er trug eine kurze Jeans, ein helles T-Shirt, und eine Mund-Nase-Bedeckung.

Ob ein weiterer Mann mit dem Diebstahl in Verbindung steht, ist ebenfalls Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Er soll vor dem Laden gestanden und versucht haben, den nacheilenden Mitarbeiter abzulenken. Der Kassierer beschrieb den Mann als etwa 21 Jahre alt und ebenfalls 178 Zentimeter groß. Er war korpulent, kurze schwarze Haare und einen dunklen Teint.

Zeugen werden gebeten, sich bei den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 8 Kärntner Straße unter der Rufnummer +4971189903800 zu melden.

