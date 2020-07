Polizei Bonn

POL-BN: Serieneinbrecher festgenommen

30-Jähriger soll eine Vielzahl an Taten begangen haben

Bonn (ots)

Nach intensiven Ermittlungen des auf Einbrüche spezialisierten Kriminalkommissariats 34 gelang der Bonner Polizei am heutigen Freitag (03.06.2020) die Festnahme eines Serieneinbrechers. Der 30-Jährige steht im Verdacht im Stadtgebiet Bonn zahlreiche Einbrüche in gewerbliche Objekte begangen zu haben.

Seit Ende des letzten Jahres registrierten die Ermittler vermehrt Einbrüche in eben solche Objekte, bei denen die Vorgehensweise des zunächst unbekannten Täters auffiel. An den verschiedenen Tatorten waren nahezu immer Fensterscheiben eingeschlagen worden. In vielen Fällen existierten Videoaufnahmen von Überwachungskameras. Die Auswertung dieser Aufnahmen führte schließlich zur Identifizierung des 30-Jährigen, der der Polizei auf dem Gebiet der Eigentums- und Betäubungsmittelkriminalität bekannt ist. Auf Antrag der Bonner Staatsanwaltschaft erließ ein Richter am Donnerstag (02.07.2020) einen Untersuchungshaftbefehl gegen den Mann, der ohne festen Wohnsitz ist.

Nach Erlass des Haftbefehls konnte der Tatverdächtige bereits am Freitagmorgen von Polizeibeamten der City-Wache in Bonn-Tannenbusch festgenommen werden. Dort soll er in eine Apotheke eingebrochen sein. Der 30-Jährige wurde bereits in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell