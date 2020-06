Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall mit Krad - Fahrer ohne Führerschein

Dierdorf - OT Elgert (ots)

Am Abend des 06.06.2020 ereignete sich in der Raubacher Straße in Elgert ein Verkehrsunfall. Hierbei kam der 18-jährige Kradfahrer aus der Verbandsgemeinde Selters, am Ende einer Linkskurve von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit Begrenzungssteinen. Der Fahrer wurde durch den Sturz leicht verletzt. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der junge Mann weder im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis, noch das Krad zugelassen war. Die Ermittlungen zur genaueren Unfallursache dauern an.

