Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Unter Alkoholeinfluss Unfall verursacht

Papenburg (ots)

Am Sonntagabend ist es auf der Gutshofstraße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 29-jähriger Autofahrer war in Richtung Rheiderlandstraße unterwegs, als er seinen PKW stoppte. Auch der sich dahinter befindliche Autofahrer hielt seinen PKW an. Anschließend setzte der 29-Jährige seinen PKW zurück und stieß gegen das dahinter befindliche Auto. Der Verursacher stand dabei unter Alkoholeinfluss. Ein entsprechender Test ergab einen Wert von 1,38 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Verletzte wurde glücklicherweise niemand.

Die Polizei leitete entsprechende Ermittlungsverfahren ein.

