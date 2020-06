Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 07.06.2020 mit einem Beitrag aus dem Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Gundelsheim: Brand der Albvereinshütte Am Samstag, gegen 23.10 Uhr, wurde der Rettungsleitstelle der Brand einer Hütte am Calvarienberg in Gundelsheim gemeldet. Die anrückende Feuerwehr fand die dortige Albvereinshütte in Vollbrand vor. Das Vereinsheim brannte vollständig nieder, ein Ausbreiten des Feuers auf den direkt angrenzenden Wald konnte durch die Feuerwehr verhindert werden. Der Sachschaden beträgt ca. 50.000 Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern noch an.

