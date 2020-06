Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 06.06.2020 mit einem Beitrag aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Neckarmühlbach: Auto kommt von Fahrbahn ab - 2 Verletzte Am Samstag, gegen 09.55 Uhr, befuhr ein 31-jähriger Fahrer eines Audi die K 2037 von Neckarmühlbach kommend in Richtung Siegelsbach. In einer langgezogenen Rechtskurve kam das Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte seitlich gegen einen Baum. Bei dem Unfall wurden der Fahrer und die Beifahrerin verletzt, sie wurden jeweils in ein Krankenhaus verbracht. An dem Auto entstand Totalschaden in Höhe von ca. 1000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn

Telefon: 07131 104-3333

E-Mail: heilbronn.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell