POL-UL: (GP) Gingen/Fils - Roller prallt in Auto

Nach einem Unfall am Sonntag in Gingen musste ein Rollerfahrer ins Krankenhaus.

Wie die Polizei berichtet, ereignete sich der Verkehrsunfall gegen 16.30 Uhr. Vom Lärchenweg fuhr ein 46-Jähriger mit seinem Dacia in die Wilhelmstraße. Er nahm einem 44-Jährigen die Vorfahrt, der mit dem Roller auf der Wilhelmstraße fuhr. Der Roller prallte in die Seite des Dacias. Der 44-Jährige stürzte und erlitt schwere Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte ihn ins Krankenhaus. Die Polizei ermittelt jetzt gegen den 46-Jährigen. Ihn erwartet eine Strafanzeige.

Missachten von Vorfahrt und Vorrang und zu schnelles Fahren sind die Hauptursachen schwerer Verkehrsunfälle. Und sie seien in erster Linie darauf zurückzuführen, dass die Verursacher in Eile sind. Eile sei aber im Straßenverkehr fehl am Platz, mahnt die Polizei. Sie appelliert, lieber einmal mehr zu warten als einmal zu wenig. Damit alle sicher ankommen.

