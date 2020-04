Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Graffiti auf Clubhaus gesprüht

Heinsberg-Unterbruch (ots)

In der Nacht zwischen dem 4. April (Samstag) und 5. April (Sonntag) besprühten unbekannte Täter die Fassade eines Clubhauses am Sportplatz an der Straße Girmen mit Farbe.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Pressestelle

Telefon: 02452 / 920-0

E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell