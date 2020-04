Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Pkw kam im Vorgarten zum Stehen

Heinsberg-Eschweiler (ots)

Am Freitag, 3. April, kam es gegen 13.10 Uhr zu einem Verkehrsunfall an der Einmündung Schafhausener Straße / Kampstraße. Zu dieser Zeit befuhr eine 31-jährige Frau aus Wassenberg die Schafhausener Straße in Richtung Kampstraße. Im Verlaufe der Fahrt verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug, durchbrach die Begrenzungsmauer eines Grundstücks, gegenüber der Schafhausener Straße, und kam im Vorgarten zum Stehen. Durch umherfliegende Fahrzeugteile wurden die Vorgärten zwei Häuser sowie ein Wagen, der in der Nähe parkte, beschädigt. Die 31-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, wo sie stationär aufgenommen verblieb.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Pressestelle

Telefon: 02452 / 920-0

E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell