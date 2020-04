Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Laichingen - Missbrauch von Notrufen

Bislang Unbekannter löst einen Feueralarm aus

Ulm (ots)

Einen makabren Scherz leistete sich ein bislang unbekannter Täter am frühen Montagmorgen in Laichingen. Dort betätigte er um 2.20 Uhr im Außenbereich einer Seniorenwohnanlage den Alarmknopf des Feuermelders. Die Feuerwehr Laichingen und mehrere Streifen des Polizeireviers Ehingen und des Verkehrsdienstes rückten daraufhin an. Vor Ort stellte sich dann heraus, dass der Alarm grundlos ausgelöst worden war. In den vergangenen 6 Monaten war dies bereits mehrfach der Fall. Das Polizeirevier Ehingen ermittelt wegen Missbrauch von Notrufen. ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum, Polizeiführer vom Dienst (Rainer Strobl) Tel. 0731/188-1111, ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de ++++( 0644257)

