Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Mosbach: Schadensverursacher gesucht

Neckar-Odenwald-Kreis (ots)

Am Samstag, zwischen 12.30 - 12.50 Uhr, wurde auf dem Parkplatz des Mosbacher Majolika-Center in der Eisenbahnstraße ein schwarzer Pkw Hyundai i10 beschädigt. Der Verursacher entfernte sich ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Das beschädigte Fahrzeug war vor dem Ladengeschäft "Ka3 Telecom" geparkt. Der Pkw wies auf der Beifahrerseite an beiden Türen einen durchgehenden Kratzer auf. Eventuell könnte der Schaden in Höhe von ca. 2.000 Euro auch durch einen Einkaufswagen entstanden sein. Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Mosbach unter 06261/8090 zu melden.

