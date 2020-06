Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Pressebericht der PI Betzdorf vom 07.06.2020

Betzdorf (ots)

1. Kennzeichendiebstahl

Tatort: 57555 Brachbach, Büdenholz 36 Tatzeit: 06.06.2020, 07:25 Uhr Hergang: Durch bisher unbekannte Täter wurde an einem geparkten Pkw das vordere Kennzeichen entwendet.

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

2. Kennzeichendiebstahl

Tatort: 57518 Betzdorf, Bahnhofstraße Tatzeit: 04.06.2020 bis 06.06.2020, 10:30 Uhr Hergang: Durch bisher unbekannte Täter wurde im Tatzeitraum das Versicherungskennzeichen an einem ordnungsgemäß abgestellten Mofa entwendet.

Auch hier wird um Zeugenhinweise gebeten.

3. Kennzeichen gefälscht

Tatort: 57578 Elkenroth, Amselweg Tatzeit: 06.06.2020, 10:39 Uhr Hergang: Durch den Ortsbürgermeister der Gemeinde Elkenroth wurde der Polizei in Betzdorf mitgeteilt, dass an der Tatörtlichkeit ein herrenloses Motorrad festgestellt wurde. Eine Überprüfung durch die eingesetzten Beamten ergab, dass an dem Motorrad ein total gefälschtes Kennzeichen angebracht war. Das Motorrad wurde sichergestellt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Auch hier wird um Zeugenhinweise auf den Eigentümer gebeten.

4. Trunkenheit im Verkehr

Tatort: 57518 Betzdorf, Wilhelmstraße Tatzeit: 07.06.2020, 01:35 Uhr Hergang: Einer Polizeistreife fiel zur besagten Tatzeit ein Fahrrad auf, welches durch den Fahrer in Schlangenlinien geführt wurde. Der Fahrer kam in Höhe des Kreisels fast zu Fall. Eine Kontrolle ergab, dass der Fahrer mit 1,49 Promille unterwegs war. Es erfolgten Standartmaßnahmen wie die Blutentnahme und die Sicherstellung des Führerscheins. Der junge Mann wird die nächste Zeit lediglich noch als Fußgänger am Fahrzeugverkehr teilnehmen dürfen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Betzdorf



Telefon: 02741- 9260





Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell