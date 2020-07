Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlicher Betrüger wiedererkannt und festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Freitag (10.07.2020) einen 56 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, mehrere Betrugsdelikte begangen zu haben. Die Beamten befanden sich gegen 14.30 Uhr im Bereich der Klett-Passage, wo sie auf den 56-Jährigen aufmerksam wurden, der im Zusammenhang mit mehreren Betrugsdelikten aus den vergangenen Jahren gesucht wurde. Dabei hatte er mutmaßlich in verschiedenen Ladengeschäften mittels des Geld-Wechsel-Tricks Bargeld erbeutet. Als der Tatverdächtige die Polizisten erkannte, ergriff er die Flucht und versteckte sich schließlich in der Herrentoilette eines Cafés an der Büchsenstraße, wo die Beamten ihn festnahmen. Der 56-jährige bulgarische Staatsangehörige wurde am Samstag (11.07.2020) auf Antrag der Staatsanwaltschaft dem zuständigen Richter vorgeführt, der den Haftbefehl erließ und in Vollzug setzte. Zeugen und weitere Geschädigte, die der Tatverdächtige insbesondere in der Zeit seit dem 07.07.2020 betrog, werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903300 beim Polizeirevier 3 Gutenbergstraße zu melden.

