Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Auto geraubt - Drei Tatverdächtige festgenommen

Stuttgart-Feuerbach (ots)

Polizeibeamte haben in der Nacht zum Dienstag (14.07.2020) drei Tatverdächtige im Alter von 16, 18 und 18 Jahren festgenommen, die im Verdacht stehen, unter anderem das Auto eines 30 Jahre alten Mannes geraubt zu haben. Der 30-Jährige nahm über die sozialen Medien Kontakt zu den beiden 18-Jährigen, die offenbar mehrere Paar Turnschuhe anboten, auf. Im Gegenzug wollten die beiden Tatverdächtigen eine Runde mit dem Auto des 30-Jährigen fahren. Der 30-Jährige traf sich gegen 22.50 Uhr mit den beiden 18-Jährigen sowie dem 16-jährigen mutmaßlichen Komplizen auf einem Parkplatz an der Straße Am Sportpark. Unvermittelt bedrohte der 18-Jährige seinen Kontrahenten plötzlich mit einer Pistole und schlug auf ihn ein. Nachdem der 30-Jährige den Autoschlüssel, sein Smartphone und 30 Euro Bargeld übergeben hatte, stiegen alle drei Tatverdächtigen in das Auto des Opfers und flüchteten. Alarmierte Polizeibeamte stoppten den Seat an der Rosensteinbrücke und nahmen die deutschen Tatverdächtigen fest. Sie sollen im Laufe des Dienstags mit Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart auf Erlass eines Haftbefehls dem zuständigen Richter vorgeführt werden.

