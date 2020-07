Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mann im Park überfallen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Vaihingen (ots)

Ein bislang unbekanntes Täterpaar hat am Montagabend (13.07.2020) einen 28 Jahre alten Mann überfallen und dessen Geldbeutel gestohlen. Der 28-Jährige hatte sich gegen 22.30 Uhr im Rohrer Park mit einer unbekannten Frau verabredet. An einer Parkbank wartete bereits ein mutmaßlicher Mittäter der Frau, mit dem der 28-Jährige in Streit geriet. Im weiteren Verlauf schlug der Unbekannte auf den Mann ein, während die Frau ihm die Geldbörse mit dem darin befindlichen Bargeld stahl. Das Täterpaar ging zunächst vom Tatort weg, um kurze Zeit später zur Parkbank zurückzukehren und dem 28-Jährigen den Geldbeutel, allerdings ohne das Bargeld, hinzuwerfen. Bei der Täterin soll es sich um eine rund 160 Zentimeter große dunkelhäutige Frau mit Nasenpiercing gehandelt haben. Sie trug ein gelbes T-Shirt, eine dunkle Blumenhose und eine gelbrote Mütze. Bei dem Komplizen soll es sich um einen zirka 175 Zentimeter großen dunkelhäutigen Mann mit schwarzen Haaren gehandelt haben. Bei der Tat hatte er einen schwarzen Rucksack bei sich. Zeugen werden gebeten, sich an die Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer +4971189905778 zu wenden.

