Polizei Wuppertal

POL-W: W Geldautomatensprenger festgenommen

Wuppertal (ots)

Nachdem es am 28.03.2019 zur Sprengung eines Geldautomaten in Wuppertal-Ronsdorf kam (Pressemeldung vom 28.03.2019: "W Geldautomat in Wuppertal-Ronsdorf gesprengt"), gelang es Fahndern des Landeskriminalamtes NRW und der niederländischen Polizei einen dringend tatverdächtigen Mann in den Niederlanden festzunehmen. An dieser Stelle wird auf die gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Düsseldorf und des LKA NRW hingewiesen: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/58451/4633887 (weit)

