Polizei Wuppertal

POL-W: RS Remscheider Seniorin nach Hausbrand im Krankenhaus

Wuppertal (ots)

Heute (24.06.2020), in den frühen Morgenstunden, gegen 03:15 Uhr, kam es in einem Wohnhaus am Clemenshammer zu einem Brand, bei dem eine 77-Jährige schwere Verletzungen erlitt. Kräfte der Feuerwehr konnten die Frau bewusstlos aus ihrem Wohnhaus retten und in eine Spezialklinik bringen. An dem vorläufig nicht mehr bewohnbaren Haus entstand ein hoher, noch nicht bezifferter Sachschaden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen, um die Brandursache zu klären. (sw)

