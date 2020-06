Polizei Gütersloh

POL-GT: Alkohol, Unfallflucht - Zeugen rufen Polizei

Gütersloh (ots)

Gütersloh (JP) - Am frühen Montagmorgen (22.06., 01.55 Uhr) meldeten Zeugen der Polizei Gütersloh eine Autofahrerin, die augenscheinlich beim Rangieren aus einer Parklücke an der Heinrich-Kropp-Straße mit ihrem Citroen zwei geparkte Fahrzeuge beschädigte und sich im Anschluss an den Zusammenstoß im Gebüsch versteckte.

Die ermittelnden Polizeibeamten trafen vor Ort auf eine 65-jährige Gütersloherin, die offensichtlich unter Alkoholeinfluss stand.

Der Citroen der 65-jährigen, der daneben geparkte Opel und der auf der anderen Seite geparkte BMW wiesen Unfallschäden auf.

Die 65-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen. Ihr Führerschein wurde sichergestellt und ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

