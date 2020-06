Polizei Gütersloh

POL-GT: Raser ermittelt - geschädigte Familie gesucht

Gütersloh (ots)

Versmold (MS) - Am Mittwochnachmittag (17.06., 15.00 Uhr) befuhr ein 26-jähriger Versmolder mit seinem PKW die Stockheimer Straße und hielt verkehrsbedingt an einem Geh-/ Radweg, um eine Fußgängergruppe die Straße überqueren zu lassen. In diesem Moment überholte ihn ein zunächst unbekannter Fahrer in einem Mitsubishi Space Star, der noch rechtzeitig bremsen und eine Kollision mit den Fußgängern verhindern konnte. Nach Aussage des 26-jährigen Versmolders setzte der Mitsubishi-Fahrer seine Fahrt mit überhöhter Geschwindigkeit und unter Missachtung des Stopzeichens in Richtung Versmold fort.

Die Ermittlungen führten zu einem 23-jährigen Versmolder, gegen den ein Strafverfahren wegen einer Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet wurde.

Die Polizei Gütersloh sucht die Fußgänger, die die Stockheimer Straße überqueren wollten. Es handelt sich dabei augenscheinlich um eine Familie mit kleinen Kindern. Wer kann Angaben zur Familie machen? Hinweise dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

